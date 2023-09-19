غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر



وأضاف غوتيريش في كلمة له في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثامنة والسبعين، أنّ العالم يواجه مجموعة من التهديدات الوجودية كأزمة المناخ والتكنولوجيا، التي لا تزال في مرحلة انتقال فوضوية كالذكاء الاصطناعي، وما حدث في مدينة درنة الليبية مثال واضح على التحديات والكوارث المحيطة بالبشر.



وأشار إلى أنّ الديمقراطية مهددة في الكثير من دول العالم ويجب علينا احترام القانون الدولي.

