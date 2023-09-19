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تفاصيل جديدة لمفاوضات مدريد ومبابي

9/19/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي ووكيل اللاعبين فابريزيو رومانو عن تفاصيل جديدة في قضية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وأكد اقتراب النجم الفرنسي للعب بقميص "الميرينغي".
وتحدث رومانو في جزء من البرنامج الحواري الإيطالي Bobo TV، عن تفاصيل مهمة في عقد مبابي مع ناديه الباريسي.
ونقلت صحيفة أونز مونديال عن فابريزيو رومانو قوله: "وافق مبابي على عدم الحصول على مكافأة الولاء السنوية للعب مرة أخرى مع باريس سان جيرمان.. ومما سمعته، أعتقد أن وجهته في الصيف المقبل ستكون ريال مدريد سواء بشرط أو مجاناً".
وقال رومانو: "في يوليو، لم يتحدث مبابي وكذلك والدته والمقربون منه مطلقاً مع ناصر الخليفي، ثم وافق مبابي في (آب) على عدم قبول مكافأة الولاء الشهيرة المدرجة في تجديد عقده في كل عام، كان عليه أن يأخذ مبلغاً يتراوح بين 85 إلى 90 مليون يورو، لمجرد البقاء في باريس سان جيرمان كجزء من هذا التجديد الذي تم توقيعه قبل عام واحد فقط لأن مبابي كان قريباً جداً من ريال مدريد".
وكان مبابي قد دخل في صراع مع إدارة النادي الفرنسي "بي إس جي" بسبب رفضه تجديد العقد، ما جعل النادي يقرر حرمانه من التدرب مع الفريق الأول، وعدم السفر مع الفريق في المعسكر الإعدادي في أمريكا.
وأضاف رومانو: "ريال مدريد سيأخذ مبابي بشروطه، أي مجاناً دون دفع أي تعويض انتقال إلى باريس سان جيرمان".

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