ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب
التاريخ
9/19/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يواجه نادي برشلونة، نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة البارسا لمواجهة اليوم، غياب الثنائي رونالد أراوخو وبيدري رودريجيز بسبب الإصابة.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لنادي برشلونة أمام رويال أنتويرب، سيكون كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
الدفاع: أليكس بالدي - كريستينسن - كوندي - جواو كانسيلو
الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فرينكي دي يونج
الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي
يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2023-2024، قد أوقعت برشلونة في مجموعة واحدة رفقة بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN19092023000208011052ID1107100040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.