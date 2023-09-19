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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

9/19/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه نادي برشلونة، نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة البارسا لمواجهة اليوم، غياب الثنائي رونالد أراوخو وبيدري رودريجيز بسبب الإصابة.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لنادي برشلونة أمام رويال أنتويرب، سيكون كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
الدفاع: أليكس بالدي - كريستينسن - كوندي - جواو كانسيلو
الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريول روميو - فرينكي دي يونج
الهجوم: جافي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي
يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2023-2024، قد أوقعت برشلونة في مجموعة واحدة رفقة بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

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