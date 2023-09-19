Tuesday, 19 September 2023 05:57 GMT

مواجهة حذرة للريال.. ويونايتد يذهب إلى ألمانيا بسجل هو الأسوأ في تاريخه

9/19/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود الذاكرة على ملعب "أليانز أرينا" لنهائي العام 1999، عندما يستقبل بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد في موقعة نارية بالجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد نزالاً قويًا بين ريال مدريد، وضيفه يونيون برلين.
وفي المجموعة الأولى، يعيش البافاري، و"الشياطين الحمر"، ظروفًا غير مستقرة، لا سيما يونايتد، حيث يواجه مدربه الهولندي إيريك تن هاج، ضغوطات كبيرة بعد بداية مخيّبة للآمال شهدت خسارته 3 مرات من أصل 5 مباريات، ليحتل المركز 13 بـ6 نقاط، بفارق 9 نقاط عن الجار السيتي، المتصدر.
وليس وضع بايرن بهذا السوء محليًا، إذ يتشارك الصدارة مع باير ليفركوزن بـ10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل واحد.
لكن خسارته لقب كأس السوبر المحلية، أمام لايبزيج، فضلاً عن خروجه من ربع نهائي البطولة القارية بالأعوام الثلاثة الأخيرة عقب تتويجه عام 2020، كلها عوامل تجعل من اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق البافاري هذا الموسم، مع حشد كل طاقاته من خلال التعاقد مع قائد إنجلترا هاري كين.
وحطّم بايرن رقم إنفاقه القياسي من أجل ضمّ كين في الصيف من توتنهام، ودفع 108 ملايين دولار أمريكي لضمّ المهاجم البالغ 30 عامًا.
وقال كين الإثنين، إنه يتطلع إلى "شيء خاص" في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا مع بايرن، والأولى ضد منافس من الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى ميونيخ.
وقال المهاجم لصحيفة "سبورتس إيلاسترايتد" الألمانية إنه "يريد حشد المشجعين خلف الفريق في أقرب وقت ممكن، والتعامل مع المباراة بحديّة كبيرة".
وسيخوض بايرن، اللقاء من دون مدربه توماس توخيل على دكة البدلاء بعد نيله بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر سيتي، حامل اللقب، في ربع نهائي الموسم الماضي، ليحلّ مكانه في هذه المباراة مساعده زولت لوف.
ورغم التعاقد مع كين، إضافة لأفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم مع نابولي، الكوري الجنوبي كيم مين جاي، أثار توخيل بعض الشكوك، واصفًا النادي بـ"الجريء" لمنحه تشكيلة "غير وازنة" مماثلة.
وقال "سنرى ما إذا كان هذا كافيًا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".
بداية كارثية ليونايتد محليًا
من جهته، هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد 3 مرات في مبارياته الخمس الأولى.
ولا يزال جمهور يونايتد يصبّ جام غضبه على مالكي النادي، عائلة جلايزر الأمريكية، مطالبين إياها بالرحيل، وهو ما حيّد تن هاج عن الانتقادات العنيفة.
ويأتي ذلك بعدما علّق المالكون، قرارهم ببيع النادي حتى إشعار آخر.
وكسب تن هاج شرعية كبيرة لدى جماهير يونايتد بعدما أعاد "الشياطين الحمر" لدوري الأبطال من خلال احتلال المركز الثالث بالدوري الموسم المنصرم، إضافة الى إحراز أول ألقابه في السنوات الست الأخيرة من خلال كأس الرابطة.
ومع ذلك، فقد كان المدرب الهولندي هدفًا لصيحات الاستهجان عندما استبدل الوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلاند بمنتصف الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام برايتون (3-1) السبت.
وخسر يونايتد، جهود العديد من لاعبيه على غرار جادون سانشو المُستبعد لخلافه مع المدرب، إضافة للجناح البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لمواجهة شبهات عنف منزلي بعد شكوى من صديقته السابقة.
وفي الوقت نفسه، قرر يونايتد الاستغناء عن ميسون جرينوود رغم إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي ضد اللاعب الشاب المُنتقل إلى خيتافي الإسباني لإحياء مسيرته.
وقال تن هاج، قبل عودته إلى ميونيخ، حيث درب فريق بايرن، الرديف بين عامي 2013، و2015 "الأمر يتعلق بالشخصية".
وتابع "الآن علينا أن نرى مدى قوتنا، وكيف يتماسك الفريق معًا، ومن هم اللاعبون الذين يقفون ويظهرون الشخصية ويقودون الفريق".
ريال المرشح الدائم
من جهة أخرى، يستهل ريال مدريد، المرشح الدائم للفوز باللقب، مشواره بمواجهة حذرة أمام يونيون برلين الألماني، الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا لمشواره القاري، بمواجهة سبورتنج براغا البرتغالي على أرض الأخير.
وحقّق الفريق الملكي، حامل اللقب 14 مرة أوروبيًا، بداية قوية في الدوري حيث يأمل في استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حاليًا صدارة ترتيب "الليجا" بـ 15 نقطة من 5 انتصارات بالعلامة الكاملة.
ويعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، حيث دعّم النادي صفوفه خلال الصيف بالإنجليزي جود بيلينجهام الذي أثبت علو كعبه سريعًا في العملاق المدريدي، وأزال حملاً كبيرًا، كما يبدو، عن نجوم الخبرة في خط الوسط، وفي طليعتهم الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس.
من جهة أخرى، يخوض يونيون برلين، مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة من دون ضغوطات إنما بدافع كبير بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.
كذلك، يحلّ انتر ميلان، ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد ضمن المجموعة الرابعة.
وسجّل نيراتزوري انطلاقة نارية في البطولة المحلية محققًا 4 انتصارات من 4 مباريات ليتصدر الترتيب العام. في المقابل، جاءت بداية سوسييداد متوسطة في إسبانيا، حيث فاز مرة واحدة، وتعادل 3 مرات، وخسر مرة ليحتل المركز الـ11.
ويواجه أرسنال، العائد للبطولة القارية الأمّ نظيره أيندهوفن الهولندي في ملعب الإمارات، ضمن المجموعة الثانية.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19092023000208011052ID1107100039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث