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أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

9/19/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت أندية المحترفين تعليق مشاركاتها في منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين، وفق ما أفاد به رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة.
وقال الحوامدة لـ"ملاعب"، إن الأندية قررت تعليق مشاركتها في الجولة القادمة من الدوري وذلك في ظل عدم قدرتها على استكمال المنافسات بسبب الأوضاع المادية وقلة الدعم المقدم للأندية.
وأضاف أن الأندية طالبت في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة.
وأشار الحوامدة إلى أن الأندية أمهلت الاتحاد الأردني لكرة القدم مدة 10 أيام للرد على مطالبها بيد أن الأخير لم يرد على المطالب حتى الآن.
وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.

ملاعب

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