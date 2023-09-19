طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /76 تباشر أعمالها



وتعمل جميع طواقم المستشفى على مدار الساعة، من أجل استقبال المراجعين وتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للأهالي في القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار، حيث تشعر بالاعتزاز بوجودها بين أهلهم في قطاع غزة.



وتعاملت الكوادر الطبية والتمريضية والفنية بدقة تامة واحترافية عالية خلال اليوم الأول مع مئات المراجعين من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية الرئيسية والفرعية، إضافة إلى قسم طوارئ الذي يعمل على مدار الساعة وقسم المختبر والأشعة والصيدلية اليومية والشهرية، والمستشفى مزود بقسم عمليات متكامل قادر على إجراء العمليات الطارئة والمبرمجة.



وعبر الأهالي عن شكرهم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لمواقفهم المشرفة تجاه أشقائهم من الشعب الفلسطيني، وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل تقديم الخدمة العلاجية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني سنداً وذخراً للأمتين العربية والإسلامية.