ليس محمد صلاح.. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول

ليس محمد صلاح.. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول
التاريخ
9/19/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت إحصائية عن خروج النجم المصري محمد صلاح من صدارة اللاعبين الأسرع في صفوف ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.
جاء هذا بحسب ما نقل المدرب سيمون بورنديش الذي نشر الإحصائية قبل ساعات، وأكد من خلالها أن دومينيك سوبوسلاي لاعب الريدز الجديد أصبح أسرع من صلاح.
وكتب بورنديش: "دومينيك سوبوسلاي أصبح ثاني أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي خلال تاريخه أمام وولفرهامبتون مسجلا سرعة 36.7 كيلو مترا في الساعة".
وكان النجم المصري صلاح الأسرع في صفوف ليفربول لفترة قبل أن يزاحمه الثنائي ترنت ألكساندر آرنولد وأندرو روبرتسون وذلك قبل صفقة سوبوسلاي البالغ 22 عاما.
يذكر أن محمد صلاح كاد أن يغادر ليفربول هذا الصيف متوجها للاتحاد السعودي في صفقة لو تمت كانت ستجعله أغلى لاعب في التاريخ لكن إصرار النادي الإنجليزي على استمراره حال دون ذلك
ملاعب
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