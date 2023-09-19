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ليس محمد صلاح.. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول

9/19/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إحصائية عن خروج النجم المصري محمد صلاح من صدارة اللاعبين الأسرع في صفوف ليفربول بعد مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.
جاء هذا بحسب ما نقل المدرب سيمون بورنديش الذي نشر الإحصائية قبل ساعات، وأكد من خلالها أن دومينيك سوبوسلاي لاعب الريدز الجديد أصبح أسرع من صلاح.
وكتب بورنديش: "دومينيك سوبوسلاي أصبح ثاني أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي خلال تاريخه أمام وولفرهامبتون مسجلا سرعة 36.7 كيلو مترا في الساعة".
وكان النجم المصري صلاح الأسرع في صفوف ليفربول لفترة قبل أن يزاحمه الثنائي ترنت ألكساندر آرنولد وأندرو روبرتسون وذلك قبل صفقة سوبوسلاي البالغ 22 عاما.


يذكر أن محمد صلاح كاد أن يغادر ليفربول هذا الصيف متوجها للاتحاد السعودي في صفقة لو تمت كانت ستجعله أغلى لاعب في التاريخ لكن إصرار النادي الإنجليزي على استمراره حال دون ذلك

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