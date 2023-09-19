متى يجب استشارة الطبيب عند سماع أصوات الأمعاء؟



وأضافت أن الأصوات تفرض استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن، وتقلصاته، والغثيان، والإمساك، أو الإسهال، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة، ووجود دم في البراز.

وأشارت إلى أنها قد تشير حينئذ إلى الإصابة ببالحساسية ضد طعام معين مثل الفركتوز، سكر الفاكهة، أو اللاكتوز، سكر الحليب، أو القمح أو بمرض أمعاء الالتهابي مزمنة مثل داء كرون، والتهاب القولون التقرحي، أو القولون العصبي، وفي أسوأ الأحوال سرطان القولون.

ويمكن مواجهة الأصوات بتعديل النظام الغذائي والتقليل أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع الإقلاع عن التدخين، لأن سموم السجائر تُلحق ضرراً بالخلايا المعوي،ة وتعزز فرص الاستجابات الالتهابية.

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