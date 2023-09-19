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الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

9/19/2023 10:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشرت فرق أمانة عمان من بداية فصل الصيف الحالي بتنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، وعملت من مطلع العام الحالي كذلك على تأهيل وتنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية.
ونفذت الامانة وفقاً للمدير التنفيذي للطرق المهندس وليد العموش على مدار العام الحالي مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية ضمن الخطط التنفيذية وخطط وملاحظات مناطق الامانة.
وقال العموش إن ابرز هذه المشاريع تنفيذ خطوط عبارات انبوبية في مناطق، احد، والمقابلين ودوار الحويان و حي ابو الراغب ، وشارع البنيات، وتنفيذ عبارات صندوقية مناطق شارع الأميرة مقبولة مع شارع البنيات و عراق لأمير وشارع الجيش بماركا قرب بن العميد وصيانة وتأهيل لعبارة سقف السيل شارع قريش .
وأشار الى ان فرق الامانة عملت استعداداً لموسم الشتاء على تفقد وصيانة المضخات في الإنفاق والمولدات الكهربائية ، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها .

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