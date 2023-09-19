مصادر: وصول الأمريكيين المفرج عنهم في إيران إلى الولايات المتحدة



وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، هبطت طائرة تحمل الأمريكيين في الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول أمريكي.



بعد وصول الطائرة إلى الدوحة، خرج ثلاثة أمريكيين منها وهم سياماك نامازي وعماد شرغي ومراد تاهباز. واحتضنوا السفير الأمريكي لدى قطر، تيمي ديفيز، وآخرين.



في بيان نشر بالنيابة عنه، قال نامازي: "لم أكن لأتحرر اليوم إن لم يكن بفضل جهودكم جميعا لأنكم لم تسمحوا للعالم بنسياني"، مضيفا: "شكرا لأنكم كنتم صوتي عندما لم أستطع التحدث للدفاع عن نفسي، وللتأكد من أنه يتم الاستماع إلي عندما لم تكن لدي القوة لأصرخ من خلف قضبان سجن إيفين".



هذا لم تعلن الولايات المتحدة عن هوية بقية المعتقلين الذين حرروا. وأفرج عنهم جميعا مقابل 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.



وبموجب شروط اتفاق حول الأصول الإيرانية المجمدة التي تملكها كوريا الجنوبية. أكدت إدارة بايدن أن الإيرانيين الذين أفرج عنهم لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

RT