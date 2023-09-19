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مصادر: وصول الأمريكيين المفرج عنهم في إيران إلى الولايات المتحدة

9/19/2023 10:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل الأمريكيون الذين كانوا معتقلين لدى إيران لسنوات إلى بلادهم، بعد الإفراج عنهم في صفقة شملت تحرير 6 إيرانيين احتجزتهم واشنطن، و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وقال بايدن في بيان نشر بينما حملت الطائرة مجموعة الأمريكيين من طهران لتهبط في الدوحة. يعود خمسة أمريكيين أبرياء سجنوا في إيران إلى الوطن أخيرا".


وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، هبطت طائرة تحمل الأمريكيين في الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول أمريكي.


بعد وصول الطائرة إلى الدوحة، خرج ثلاثة أمريكيين منها وهم سياماك نامازي وعماد شرغي ومراد تاهباز. واحتضنوا السفير الأمريكي لدى قطر، تيمي ديفيز، وآخرين.


في بيان نشر بالنيابة عنه، قال نامازي: "لم أكن لأتحرر اليوم إن لم يكن بفضل جهودكم جميعا لأنكم لم تسمحوا للعالم بنسياني"، مضيفا: "شكرا لأنكم كنتم صوتي عندما لم أستطع التحدث للدفاع عن نفسي، وللتأكد من أنه يتم الاستماع إلي عندما لم تكن لدي القوة لأصرخ من خلف قضبان سجن إيفين".


هذا لم تعلن الولايات المتحدة عن هوية بقية المعتقلين الذين حرروا. وأفرج عنهم جميعا مقابل 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.


وبموجب شروط اتفاق حول الأصول الإيرانية المجمدة التي تملكها كوريا الجنوبية. أكدت إدارة بايدن أن الإيرانيين الذين أفرج عنهم لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

RT

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