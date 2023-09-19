تقرير : عدد السياح الدوليين يرتفع 43% إلى 700 مليون سائح بأول 7 أشهر من 2023



وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري، أن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تقود انتعاش السياحة العالمية.

وأضافت أن الطلب السياحي يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام، حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويتتبع الإصدار الجديد من مؤشر السياحة العالمية التابع لمنظمة السياحة العالمية تعافي القطاع على مدار عام 2023 حتى نهاية يوليو.

وأظهر التقرير، ارتفاع عدد السياح الدوليين حول العالم بنسبة 43% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2023 إلى 700 مليون سائح.

وكان يوليو 2023 هو الشهر الأكثر ازدحاماً حيث تم تسجيل 145 مليون مسافر دولي، أي حوالي 20% من إجمالي الأشهر السبعة.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: "تظهر بيانات منظمة السياحة العالمية مرة أخرى كيف تتعافى السياحة بقوة في كل جزء من العالم. ولكن مع تعافي القطاع فإنه يحتاج أيضًا إلى التكيف".

وذكر بولوليكاشيفلي: "الأحداث الجوية القاسية التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة أيضًا تؤكد التحديات الحاسمة لإدارة التدفقات السياحية المتزايدة، والحاجة إلى بناء قطاع أكثر شمولاً واستدامة ومرونة".

وحسب التقرير، تمتعت جميع مناطق العالم بمعدلات قوية من انتعاش السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مدفوعة بالطلب على السفر الدولي من العديد من أسواق المصدر الكبيرة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط أفضل النتائج في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الوباء. ولا تزال المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 حتى الآن.

ووصلت أوروبا، أكبر منطقة وجهة في العالم، إلى 91% من مستويات ما قبل الوباء، مدعومة بالطلب القوي داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة.

واستعادت أفريقيا 92% من الزوار قبل الأزمة في فترة السبعة أشهر هذه والأمريكتين 87% وفقًا للبيانات المتاحة.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، تسارع التعافي إلى 61% من مستويات الوصول قبل الوباء بعد افتتاح العديد من الوجهات وأسواق المصدر في نهاية عام 2022 وفي وقت سابق من هذا العام.

وتظهر هذه النتائج أن السياحة الدولية لا تزال على المسار الصحيح لتصل إلى 80% إلى 95% من مستويات ما قبل الوباء في عام 2023.

وتشير توقعات سبتمبر إلى ديسمبر 2023 إلى استمرار التعافي، وفقًا لأحدث مؤشر ثقة لمنظمة السياحة العالمية، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا بعد ذروة موسم السفر من يونيو إلى أغسطس.

وستكون هذه النتائج مدفوعة بالطلب المكبوت وزيادة الاتصال الجوي خاصة في آسيا والمحيط الهادئ حيث لا يزال التعافي ضعيفًا.

وتوقع التقرير، أن تؤدي إعادة فتح الصين والأسواق والوجهات الآسيوية الأخرى إلى مواصلة تعزيز السفر داخل المنطقة وإلى أجزاء أخرى من العالم.

وأورد التقرير، أن البيئة الاقتصادية الصعبة لا تزال تشكل عاملاً حاسماً في التعافي الفعال للسياحة الدولية في عام 2023، حيث أدى استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف النقل والإقامة. وقد يؤثر ذلك على أنماط الإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام، حيث يبحث السائحون بشكل متزايد عن القيمة مقابل المال، ويسافرون بالقرب من منازلهم ويقومون برحلات أقصر.

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