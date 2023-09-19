قصر فرساي يحتفل بـ «المئوية الرابعة» ويستضيف الملك تشارلز في مأدبة عشاء



يأتي ذلك في الوقت الذي فتح فيه قصر فرساي معرضه أمام الجمهور، والذي يروي تاريخه، منذ إنشائه كنزل متواضع للصيد عام 1623 إلى الأحداث الدبلوماسية الرئيسية في القرن الماضي بما فيها زيارات أسلاف تشارلز.



وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عشاء يوم غد الأربعاء شبيه بزيارة الملكة إليزابيث الثانية للقصر عام 1972، عندما كان في استقبالها في القصر الرئيس جورج بومبيدو.



وقد أعجب الملك تشارلز بفكرة السير على خطى والدته، بحسب مكتب ماكرون. كما زارت إليزابيث الثانية القصر عام 1958 وقبل ذلك بعشر سنوات، قبل ارتقائها عرش المملكة المتحدة.



وأشادت كاترين بيغار، رئيسة قصر فرساي، بالقصة المستمرة للقصر والتي تتضمن زيارات الأطفال الفرنسيين الذين يأتون إلى فرساي ضمن رحلاتهم المدرسية، وكذلك زيارات جلالة ملك إنجلترا أو السياح الذين يصلون من آسيا والأقل دراية بالتاريخ.



وقالت في مقابل مع الأسوشيتدبرس: ((لدينا قصة لنرويها لكل واحد منهم)).

وعادة ما تكون قاعة المرايا مليئة بحشود من السياح من جميع أنحاء العالم الذين يلتقطون الصور، وستغلق قاعة المرايا أمام الزوار غدا الأربعاء استعداداً للمأدبة الملكية. ولم تنشر أي تفاصيل حول قائمة المدعوين حتى الآن، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنها ستكون فرصة لعرض التميز الثقافي وتميز المطبخ الفرنسي.

البيان