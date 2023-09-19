قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين
التاريخ
9/19/2023 10:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرى وبلدات في محافظة جنين.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات الهاشمية، والعرقة، وطورة، ونزلة زيد، واليامون، وسيرت دورياتها في شوارع تلك القرى في خطوة استفزازية، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين ، فيما كثفت تلك القوات تواجدها العسكري في محيط قرى المحافظة وبلداتها الأخرى.
MENAFN19092023000208011052ID1107100029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.