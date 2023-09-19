قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين



وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات الهاشمية، والعرقة، وطورة، ونزلة زيد، واليامون، وسيرت دورياتها في شوارع تلك القرى في خطوة استفزازية، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين ، فيما كثفت تلك القوات تواجدها العسكري في محيط قرى المحافظة وبلداتها الأخرى.

