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دويكات: المؤسسة الأمنية ستلاحق مرتكبي أعمال إطلاق النار من أجل تقديمهم إلى العدالة

9/19/2023 10:12:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن عملية المتابعة والملاحقة لمرتكبي أعمال إطلاق النار ستستمر من أجل توقيفهم، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا عقابهم وفق القانون.

وأضاف دويكات خلال اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية وفا أن حادثة إطلاق النار على دورية الضابطة الجمركية وإصابة أربعة من أفرادها يقومون بواجبهم الوطني في إطار تكليفهم، واستهداف قوى الأمن الفلسطيني بشكل عام، يعتبر قفزا على كل المحرمات، ويصب في خانة أعداء شعبنا.

وأشار دويكات إلى أن السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية تستهجن هذه الأعمال الإجرامية التي لا تصنف إلا في إطار الفوضى والفلتان، والتي تسعى إلى إشاعتها بعض القوى المشبوهة لإثارة الفتنة في الشارع الفلسطيني.

وشدد على أن أجهزة الأمن الفلسطيني لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل قصارى جهدها للوصول إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره، وأن يد العدالة هي اليد العليا، التي ستضع حدا للمرتزقة الذين يعملون لصالح أجندات مشبوهة، مؤكدا أن قوى الأمن تعاهد أبناء شعبنا على أن تستمر في أداء واجبها الوطني، ومحاسبة المتورطين وحماية القانون، وإنفاذه في الشارع الفلسطيني، الذي يحقق مصالح شعبنا، ويحافظ على كرامته ومقدراته.

وكانت دورية للضابطة الجمركية في جنين قد تعرضت، أمس الإثنين، لإطلاق نار أصيب خلاله أربعة عساكر برصاص مسلحين، لم تُعرف هويتهم بعد.

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