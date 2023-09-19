برعاية وزير الصناعة.. مصنع اردني يعلن عن ابتكار ماكينة Rebar PF

الرئيسة التنفيذية لمصنع "مهنة" أمينة مري ، اوضحت ان "مهنة" هي شركة تعمل في مجال الابتكار المستدام في القطاعات الصناعية والبيئية والهندسية ، ويعمل بها حاليا 14 موظفا حاليا، وقد تم تأسيسها كشركة تصنيع ذات تأثير مجتمعي في عام ٢٠١٨، وتتمحور عمليات مهنة حول تنفيذ حلول مستدامة للقطاعات الصناعية والبيئية والهندسية.

واشارت مري الى ان هذه الماكينة الحاصلة على براءة اختراع جاءت ثمرة

بحث وتطوير من قبل فريق من المهندسين والفنيين الأردنيين ذوي المهارات العالية،

واستغرق ابتكاءها حوالي عام كامل، وقد بدأ العمل عليها تماشياً لاحتياجات سوق الإنشاءات لهذا النوع من الماكينات، حيث يقوم مبدأ عمل الماكينة على مبدأين أساسيين في علم الميكانيك : مبدأ الضغط - ومبدأ الدوران؛ حيث تعمل الماكينة على تجهيز حديد تسليح الإنشاء "قضبان الحديد" لاستقبال قطع الربط الميكانيكية "وصلات الحديد(الكابلر)" حيث ان المرحلة الاولى يتم فيها تقشير النتوءات الحديدية الصغيرة التي توجد على سطح قضبان الحديد من خلال دوران محرك كهربائي مثبت عليه أدوات خاصة داخل قالب لتقوم بدورها بإزالة هذه النتوءات ،ثم تأتي المرحلة الثانية التي تعمل على بعج الجزء الذي تم تقشيره في المرحلة السابقة من خلال مكبس هيدروليكي مثبت عليه قوالب حديدية مناسبة لقياس قضبان الحديد ، وبعد انتهاء هذه المرحلة يكون قد تم تضخيم قطر قضيب حديد التسليح ليتناسب مع قطر التسنين في المرحلة اللاحقة، وذلك من خلال دوران محرك كهربائي مثبت عليه قطع حديدية من نوع مختلف عن المرحلة الأولى، والتي تعمل من خلال هذا الدوران على تشكيل أسنان بأحجام مدروسة تتناسب مع الأسنان الموجودة داخل الوصلات الحديدية "الكابلر"، يتم عمل هذه الخطوات على كلا الرأسين للقضبان الحديدية وذلك لتركيب الوصلات عليها وجمعها مع بعضها في موقع الصب.

واضافت مري ان الابتكار في القطاع الصناعي يظل عاملاً رئيسياً للتقدم وللنمو الاقتصادي والتحول العالمي في العالم المعاصر، ووضع خريطة طريق نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة واحترافية، مشيرة الى أن مصنع "مهنة" قد تعاون مع غرف الصناعة لتصميم برامج تدريب شاملة للفنيين العاملين في المصنع، من اجل تطوير قدراتهم، كما دعت الى زيادة تمثيل النساء في القطاع الصناعي في الأردن من اجل بناء القدرات في القطاع الصناعي، والاستفادة من القدرات الكامنة لدى النساء الأردنيات في العمل الصناعي.