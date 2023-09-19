أنغام تروج لعودة إكس فاكتور بحالة خاصة جدا (فيديو)

ونشرت أنغام مقطع فيديو قصيرًا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنيتها "حالة خاصة"، والذي اختتم بشعاري "إكس فاكتور" وقناة "دبي".

وبذلك، بات مؤكدًا أن لجنة "إكس فاكتور" الجديدة ستضم الفنان اللبناني راغب علامة إلى جانب أنغام والنجم الكويتي عبدالله الرويشد.

ويأتي إعلان عودة "إكس فاكتور" بعد توقف دام لسنوات، حيث كانت النسخة العربية من البرنامج قد بثت مواسم عدة على شاشات عربية وخليجية، وتناوب على لجنة تحكيمه مجموعة نجوم من بينهم إليسا ووائل كفوري وحسين الجسمي وكارول سماحة.

وكانت القنوات العربية والخليجية قد قررت أخيرًا جميد غالبية برامجها التي تبحث عن المواهب الغنائية، لذلك تفاءل كثيرون بعودة "إكس فاكتور" إلى الأضواء، ليحرّك الساحة الفنية قليلاً، ويكشف عن المواهب العربية المميزة.



















