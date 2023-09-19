أنغام تروج لعودة إكس فاكتور بحالة خاصة جدا (فيديو)

أنغام تروج لعودة إكس فاكتور بحالة خاصة جدا (فيديو)
التاريخ
9/19/2023 9:31:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت النجمة المصرية أنغام عن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب "إكس فاكتور" في موسمه الجديد، الذي سيعرض على قناة "دبي".
ونشرت أنغام مقطع فيديو قصيرًا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنيتها "حالة خاصة"، والذي اختتم بشعاري "إكس فاكتور" وقناة "دبي".
وبذلك، بات مؤكدًا أن لجنة "إكس فاكتور" الجديدة ستضم الفنان اللبناني راغب علامة إلى جانب أنغام والنجم الكويتي عبدالله الرويشد.
ويأتي إعلان عودة "إكس فاكتور" بعد توقف دام لسنوات، حيث كانت النسخة العربية من البرنامج قد بثت مواسم عدة على شاشات عربية وخليجية، وتناوب على لجنة تحكيمه مجموعة نجوم من بينهم إليسا ووائل كفوري وحسين الجسمي وكارول سماحة.
وكانت القنوات العربية والخليجية قد قررت أخيرًا جميد غالبية برامجها التي تبحث عن المواهب الغنائية، لذلك تفاءل كثيرون بعودة "إكس فاكتور" إلى الأضواء، ليحرّك الساحة الفنية قليلاً، ويكشف عن المواهب العربية المميزة.
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