معهد «BIBF» والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يختتمان برنامج المخيم الصيفي للتثقيف المالي للشباب

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 19 سبتمبر: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المؤسسة الرائدة للتدريب المتخصص والتطوير المهني في المنطقة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، عن ختام برنامج المخيم الصيفي للتثقيف المالي لشباب المملكة.
وأقيم المخيم الصيفي للتثقيف المالي، بهدف التوعية والتعليم عن إدارة الأموال وغرس عادات مالية سليمة لدى الشباب في مملكة البحرين، بدءًا من التمييز الأساسي بين الرغبات والضروريات وأهمية العيش في حدود إمكانات الفرد.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مجموعة من المواهب الشابة للسوق وصقل مهاراتهم وتطويرها.
وشمل البرنامَج سلسلة من المحاضرات وورش العمل وثلاث رِحْلات ميدانية بهدف مساعدة المشاركين على الاطلاع على المعاملات المالية الإلكترونية، والاطلاع على سوق التداول عن قرب، وتصور مستقبل القطاع المصرفي من خلال تجولهم في مختلف المؤسسات داخل المملكة. قدم البرنامج سلسلة من ورش العمل في المواضيع التالية: تعريف المال، ومحاكاة التداول، بالإضافة إلى الترميز والتداول. وفي الختام قدم أيضاً "تحدي إدارة الأموال" الذي اختبر نتائج التعلم للبرنامج وقيّم مستوى المشاركين بعد ورش العمل.
ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من إيمان المعهد بأهمية التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتطوير الشباب والتطبيق العمل لتطوير وتنمية المهارات من خلال توفير فرص تدريب لهم في المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.
ويعرب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن تقديرهما لبنك "سيكو" على رعايته القيمة، بالإضافة لبنك " “ABCوبنك "إلى" وشركة "بنفت"، على تعاونهم البناء وترحيبهم بالمشاركين، بهدف إلهام الشباب وتحفيزهم على التعلم والاطلاع، والاسهام في بناء جيل مطلع وملم في الإدارة المالية.
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