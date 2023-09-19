دعما للشباب و التعليم، أكاديمية جورامكو تغطي 50% من رسوم الدراسة في برنامجها التدريبي لصيانة الطائرات

(MENAFN
- Asdaa BCW) بدأت أكاديمية "جورامكو"، التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، والمتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، استقبال طلبات التسجيل للدورة الجديدة لبرنامجها التدريبي الذي يمتد على مدار 4 أعوام، والذي يُعنى بإعداد مهندسي صيانة الطائرات بما يلبي الطلب المتزايد في هذا المجال محلياً ودولياً.
وسينطلق البرنامج في شهر تشرين الأول المقبل من العام الجاري 2023، بعد الانتهاء من مرحلة اختيار المُسَجّلين المتأهلين الذين تنطبق عليهم المتطلبات التي لا تشترط سوى أن يزيد عمر المتقدم عن الثامنة عشرة، مع اجتيازه لأي من فروع الثانوية العامة بنجاح. ويتميز البرنامج التدريبي بما يقدمه للطلبة في مرافق الشركة من تدريب نوعي ينقسم لشقين: أحدهما نظري أكاديمي والآخر يتضمن خبرة عملية، ويمتد كل منهما على مدار عامين.
وتعزيزاً لمزايا البرنامج، ستغطي الاكاديمية 50% من رسوم وتكاليف الدراسة للمسجلين. هذا وتمنح الشركة بعد انتهاء البرنامج أولوية التوظيف لديها بعد التخرج، إلى جانب ما تسهم به في تحسين فرص الخريجين بالنجاح في الحصول على وظائف خارج الشركة، وبالتالي دعم جهود تقليص البطالة ودعم الشباب و التعليم.
وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تسهم الأكاديمية في تعزيز سمعة المملكة في مجال التعليم والتدريب الأكاديمي والعملي؛ حيث أنها تقدم برامجها بمؤهلات معتمدة دولياً في هندسة صيانة الطائرات التجارية، إلى جانب العمل كمنبع للكفاءات في مجال هام ومتنامٍ."
ومن جانبه، قال رئيس أكاديمية "جورامكو"، سامر خورما معلقاً: "سعداء بانطلاق مرحلة التسجيل لبدء العام الدراسي الجديد في أكاديمية جورامكو، التي توفر تعليماً وتدريباً قلّما يتوافر في المنطقة، للشباب من الأردن وخارجه، على مهنة تعتبر من مهن المستقبل الواعدة على مستوى المملكة والعالم، بما لا يقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل وبما يشمل الباحثين عن تحول وظيفي هام."
هذا وستنفذ الأكاديمية يوماً مفتوحاً للتعريف بالبرنامج التدريبي ومزاياه ومستقبل خريجيه، وذلك في السابع والثامن من تشرين الأول المقبل، في فندق بريستول من الساعة الحادية عشر صباحا و حتى السادسة مساء، حيث سيتسنى للمشاركين فيه معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم طلبات التسجيل.
ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو"، والتقدم للدورة القادمة من برنامجها التدريبي، يمكن التواصل على الرقم: 00962797500712، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو أي من قنوات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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