85 بالمئة من المؤسسات معرضة للأخطار بسبب بروتوكول الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد

(MENAFN
- Wallis Public Relations) للهجمات الإلكترونية لدى المؤسسات. وأفرد التقرير دراسة مقارنة بين الطبيعة الديناميكية لبيئات الحوسبة السحابية وسرعة استغلال الثغرات الأمنية الجديدة من جانب الجهات المهاجمة، حيث أظهر التقرير قدرة المجرمين الإلكترونيين على استغلال الثغرات الأمنية الجديدة خلال ساعات من الإفصاح العام عنها. وبالنتيجة، أصبحت المؤسسات تعاني من صعوبات في إدارة الأسطح المعرضة لخطر للهجمات بسبب افتقارها للقدرات اللازمة للتصدي للهجمات المؤتمتة التي ينتهجها المجرمون الإلكترونيون.
وتواجه غالبية المؤسسات طائفة من المشاكل في مجال إدارة الأسطح المعرضة لخطر الهجمات الإلكترونية، لدرجة أن بعضها لا يعلم بهذه القضية من الأساس بسبب افتقارها للرؤية الواضحة عن الأصول التقنية والجهات المالكة لها. وعلى وجه التحديد، تعتبر خدمة النفاذ للأنظمة عن بُعد من أبرز العناصر التي تقف وراء تعرض المؤسسات للمخاطر الإلكترونية المجهولة والتي تشكل نسبة تقترب من خُمس المشاكل الأمنية التي رصدها التقرير منتشرة في أنحاء شبكة الإنترنت. ولذلك تحتاج الجهات الدفاعية إلى البقاء على أهبة الاستعداد لأن أي تغيير يطرأ على الإعدادات يقابله ظهور ثغرة أمنية جديدة أو قرين سحابي لها يأذن ببدء سباق من أجل التصدي لمحاولات المهاجمين اختراق الأنظمة من خلالها
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