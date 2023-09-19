بودكاست "المفاوضون" من مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، يعود من جديد في موسمه الثالث

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 19 سبتمبر 2023: وراء الصراعات الدولية، لا سيما الأكثر تعقيدًا منها، يوجد أشخاص يحاولون إيصال طلباتهم واحتياجاتهم. ويعتمد قرار التوصل إلى حلول على عملية دقيقة من الأخذ والرد بين المفاوضين الخبراء، وعادة ما يتم ذلك خلف أبواب مغلقة. في الموسم الثالث من بودكاست "المفاوضون،" الذي انطلق في 19 سبتمبر، ستأخذ كل حلقة منه المستمعين إلى داخل الغرفة التي جرت فيها مفاوضات محورية للاستماع إلى تعليق مباشر مثير من أحد صانعي القرار.
البودكاست هو نتاج تعاون بين مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، ومجلة "فورين بوليسي" المتخصصة في الشؤون العالمية. "المفاوضون"، الذي تستضيفه نائبة رئيس تحرير "فورين بوليسي"، جين ويليامز، كبيرة المحررين الأجانب سابقًا في "فوكس"، يتطرق في موسمه الجديد إلى تجليات ما قام به وسطاء ودبلوماسيون وخبراء حل الأزمات في سياق تعاملهم مع الصراعات المصيرية، بما في ذلك الأزمات السياسية والإضرابات وعنف العصابات وحوادث احتجاز الرهائن.
تسلط أولى حلقات هذا الموسم الجديد الضوء على الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية "الجمعة العظيمة" عام 1998، التي أنهت فعليًا الاضطرابات في إيرلندا الشمالية. ويصف جوناثان باول، كبير مفاوضي فريق توني بلير، كيف أفضت المفاوضات إلى هذا الحدث التاريخي، الذي أنهى 30 عامًا من العنف في إيرلندا الشمالية.
تشمل الحلقات الأخرى في الموسم الثالث من "المفاوضون" ما يلي:
• نظرة خلف الكواليس على هدنة "واتس" لعام 1992 مع عقيلة شيريلز، الذي استند إلى اتفاقية عام 1949 للهدنة بين مصر وإسرائيل (التي أنهت الحرب العربية الإسرائيلية) للتوسط في التوصل إلى اتفاق سلام بين العصابات المتنافسة في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في لوس أنجلوس.
• الأمين العام للمركز العالمي للتعددية، ميريديث بريستون ماكغي، تصف كيف ساعد كوفي أنان في إنهاء أزمة الانتخابات الكينية عام 2008 وتجنب الحرب الأهلية.
• مقابلة مع سيندي بارلو كون، رئيسة اتحاد كرة القدم الأمريكية، التي تتحدث عن تأمين صفقة تاريخية للمساواة في الأجور للمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات في عام 2022.
وقال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة: "يسعدنا أن نعيد إطلاق برنامج "المفاوضون" في موسمه الثالث وأن نلقي بعض الضوء على خبراء حل الأزمات الذين يقفون وراء بعض المفاوضات الأكثر أهمية في العالم. بفضل قدرتهم على جسر الانقسامات والتركيز على الحلول ذات المنفعة المتبادلة، يجري تجنب الأزمات وإنقاذ الأرواح، وفي كثير من الأحيان، تغير مستقبل دول بأكملها نحو الأفضل."
وأضاف أن "الشراكة المستمرة لمناظرات الدوحة مع مجلة "فورين بوليسي" تساعدنا على تعزيز مهمتنا المتمثلة في انتاج محتوى قوي يغير بشكل أساسي وإيجابي الطريقة التي نتباحث ونناقش بها القضايا العالمية المعقدة."
من جهته، أشار المحرر التنفيذي للبودكاست في "فورين بوليسي"، دان إيفرون، إلى أن "حلقات هذا البودكاست تغطي مجموعة من المواضيع، بدءًا من الدبلوماسية الرفيعة، ومحنة الرهائن، إلى المحادثات بين العصابات المتنافسة - سعيًا لإحلال السلام في منطقتهم. وما يبرز في كل منها هو الجهد الرائع الذي يبذله عدد قليل من الأفراد لحل النزاعات وجعل الحياة أفضل للناس."
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