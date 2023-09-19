إشهار كتاب الذاكرة المسلوبة

وقد استعرض فؤاد اللحام مدير وزارة الثقافة في بيت لحم الكتاب متوقفا على مجموعة من المحطات في حياة الأسرى خاصة خلال الانتفاضة الأولى والظروف القمعية التي تعرضوا لها في سجن النقب الصحراوي وفي مراكز التوقيف والتحقيق، واعتبر اللحام أن مدونات الأسير أكرم وثقّت تجربة إنسانية هامة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وكشفت عن حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الأسرى وسياسة القمع الوحشي التي طالت الكبير والصغير من أبناء شعبنا الفلسطيني، وقال أن الكتاب هو سردية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وإصراره على اجتراح الحرية والاستقلال.

ومن جانبه قال الكاتب والصحفي أسامة العيسة أن الكتاب سجل حالات من البطولة والجرأة وقليل من الإنكسار وصور لأشخاص عرفناهم وسمعنا عنهم ترتقي إلى رومانسية زمن الثورة الأول،

ولكن لا نجد لدى أكرم مراجعة أو تقييما لسنوات الجمر تلك، وقال الكتابة فعل نقدي قيمتها بما تطرح من أسئلة، أن تسائل التجارب التي أدت إلى ما أدت إليه، وأن كتاب أكرم يجب أن يصبح معياريا في مدونة أدب الأسرى الفلسطيني، وقال العيسة أن كتاب أكرم هو تأريخ من أسفل، يتحدث عن المهمشين والهامشيين الذين لم يفكروا في كتابة سيرتهم أو عجزوا عن ذلك.

وقال عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية أن وصف أكرم للسجن يدل أن السجن لا زال هو أكبر وأعنف جريمة ارتكبت بحق الكيانية الفلسطينية وأنه لا زال محفورا على الجسد والذاكرة، وقال أن أكرم في استعراضه ليومياته في السجن أبرز الجانب الإنساني للأسرى كبشر لهم أحلامهم وأمنياتهم ولم يؤطر الأسرى أو يضعهم في قوالب مفخمة من الشعارات، وأنه أراد من خلال تجربته بالسجن وتجربة آلاف الأسرى أن يدون تاريخ الإنسان الفلسطيني المقموع في سجون ومعسكرات الاحتلال وهو الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الفلسطيني، فهو لا يوثق ذكريات شخصية بقدر ما يروي سردية وسيرة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية وحق تقرير المصير.

وقال الكاتب أكرم العيسة في نهاية الندوة وردا على المداخلات والأسئلة بأن دافعه للكتابة هو شعوره بالمسؤولية لتدوينه لكل الأحداث والأيام التي مر بها بالسجن مع زملائه الأسرى، فلكل أسير قصته وحكايته التي تستحق أن تكتب وتدون وتنقل للأجيال القادمة وإلى شعوب العالم، وقال كنت وما زالت مؤمنا أن الأحداث التي لا تكتب تموت والأموات لا حول لهم ولا قوة، وأن هذا الكتاب هو جزء من الوفاء للمناضلين الذين ضحوا بأعمارهم وشبابهم في مسيرة الكفاح الوطني للخلاص من الاحتلال وقيوده. وقد أشرف على إدارة الندوة الأستاذ أحمد الصيفي.







