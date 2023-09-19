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على ضوء انتشار قضايا مرتبطة بفساد الأغذية: ائتلاف أمان يطالب بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء

9/19/2023 9:16:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مطالبة الجهات الرسمية بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء للرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية، كجهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، تتبع لوزارة الصحة، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك على إثر تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة في المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية.

وطالب الائتلاف الجهات الرسمية التعامل بشفافية مع قضايا فساد الأغذية لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، في ظل حالة الإرباك العامة التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية وضعف الرقابة عليها، وما واكبها من شعور المواطنين بضعف الرقابة وضعف الإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني.

ورأى ائتلاف أمان أن التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أدى الى إضعاف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا. كما ويؤكد الائتلاف على ضرورة تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.

ودعا الائتلاف الجهات المختصة إلى نشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بتلك الجرائم ونوعية السلع المضبوطة لمنع تكرار تلك الجرائم، انفاذاً لأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك التي نصت على أن "تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".

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