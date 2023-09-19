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تشافي يجهز مكافأة لنجم برشلونة في دوري الأبطال

9/19/2023 9:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجهز تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مكافأة لأحد اللاعبين البارزين ضمن صفوف البارسا خلال مواجهة رويال أنتويرب، مساء الثلاثاء بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي لديه فريق مليء باللاعبين الجيدين في كل المراكز، ويعد رافينيا أحد اللاعبين الذين دفعوا ثمن زيادة المنافسة في صفوف البارسا هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رافينيا سيبدأ أساسيًا في موقعة اليوم بدوري الأبطال، رغم أنه أصبح الخيار الثالث في مركز الجناح الأيمن بعد لامين يامال، وفيران توريس.
وأوضحت أن قرار تشافي بوجود رافينيا أساسيًا، اليوم، من أجل مكافأة اللاعب البرازيلي على موقفه الجيد بعد خسارة مكانته في التشكيلة الأساسية.

ولم يشارك رافينيا أساسيًا منذ 13 أغسطس/آب أمام خيتافي، ثم تعرض للطرد والإيقاف ضد قادش، وفياريال.
وعقب عودة رافينيا من الإيقاف شارك في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام أوساسونا، بينما ظهر ضد ريال بيتيس في الدقيقة 64.
ويرى تشافي، أن رافينيا تعامل مع وضعه باحترافية كبيرة، لذا فإن الجهاز الفني سعيد برد فعله.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد غير القابل للمس في خط الهجوم لدى تشافي".

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