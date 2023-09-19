الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

وجدد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، منتدى أعمال أردني- تركي، مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا ضمن أُطر وشروط جديدة.

وأكد أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6% خلال العام الماضي 2022.

وبين الحاج توفيق أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27%، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.