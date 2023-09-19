الذكاء الاصطناعي يتسبب في تسريب بيانات 280 مليون مستخدم لمايكروسوفت



بقيت أزمة تسريب البيانات دون انتباه منذ طرح التطبيق في عام 2020 وحتى الشهر الماضي. حينما اكتشف القائمون أن عنوان البريد الإلكتروني في محتوى أكواد التطبيق يحمل أكثر من 38 تيرابايت من بيانات حساسة لعملاء Microsoft، تخص أكثر من 280 مليون مستخدم.



قام موقع "ويز" بتحذير من تداعيات هذا التسريب، الذي لم يقتصر على معلومات المستخدمين فقط، بل تضمن أيضًا "توكن" تحميل البيانات. وهي عبارة عن ملفات تحتفظ بها الأجهزة لبيانات الولوج إلى الحسابات والمواقع، وتحمل كافة بيانات الولوج والأرقام السرية وتاريخ التصفح. وهذا يعني أن أي شخص يحصل على تلك البيانات ويسيء استخدامها، فإنه سيكون قادرًا على التحكم في حسابات الأشخاص والتلاعب ببياناتهم بالكامل.



وعلى الرغم من تأكيدات Microsoft بأمان الحسابات، أشار أمي لوتواك، مؤسس موقع "ويز"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً وآفاقاً للمستقبل، ولكن التسابق بين المبرمجين والشركات لإطلاق تطبيقاتهم قد يجعل بعضهم يتجاهل معايير الأمان وخصوصية بيانات المستخدمين. وهذا أمر خطير يجب أن تنتبه له الشركات.

