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ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 1% خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 109.2 مليار دولار، حيث حافظت السعودية على المركز 18 بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة نفسها.
وفي مارس من هذا العام، سجلت قيمة حيازات المملكة العربية السعودية 116.2 مليار دولار ومع ذلك انخفضت حيازات المملكة إلى 113.3 مليار دولار في أبريل وإلى 111.3 مليار دولار في مايو.
كما تضمنت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية سندات طويلة الأجل بلغ مجموعها 100.99 مليار دولار في يوليو، وهو ما يمثل 92% من القيمة الإجمالية، وبلغت قيمة السندات قصيرة الأجل للمملكة العربية السعودية 8.24 مليار دولار، وهو ما يمثل 8% من القيمة الإجمالية.

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