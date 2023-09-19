ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية
التاريخ
9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شهدت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 1% خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 109.2 مليار دولار، حيث حافظت السعودية على المركز 18 بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة نفسها.
وفي مارس من هذا العام، سجلت قيمة حيازات المملكة العربية السعودية 116.2 مليار دولار ومع ذلك انخفضت حيازات المملكة إلى 113.3 مليار دولار في أبريل وإلى 111.3 مليار دولار في مايو.
كما تضمنت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية سندات طويلة الأجل بلغ مجموعها 100.99 مليار دولار في يوليو، وهو ما يمثل 92% من القيمة الإجمالية، وبلغت قيمة السندات قصيرة الأجل للمملكة العربية السعودية 8.24 مليار دولار، وهو ما يمثل 8% من القيمة الإجمالية.
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