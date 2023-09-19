السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية
التاريخ
9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكد السفير الدنماركي لدى الأردن كريستوفر فيفيك، عمق العلاقات التي تربط الأردن والدنمارك في مختلف المجالات وتدعمها العلاقة المتميزة بين العائلتين المالكتين.
وقال السفير الدنماركي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بلاده تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتخفيف الاحتياجات الإنسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن .
وتشمل تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين، وتوفير الفرص الاقتصادية، والحد من نقاط الضعف وبناء القدرة على الصمود بين السكان المعرضين للخطر وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني.
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