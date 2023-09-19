Tuesday, 19 September 2023 05:39 GMT

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد السفير الدنماركي لدى الأردن كريستوفر فيفيك، عمق العلاقات التي تربط الأردن والدنمارك في مختلف المجالات وتدعمها العلاقة المتميزة بين العائلتين المالكتين.
وقال السفير الدنماركي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بلاده تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتخفيف الاحتياجات الإنسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن .
وتشمل تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين، وتوفير الفرص الاقتصادية، والحد من نقاط الضعف وبناء القدرة على الصمود بين السكان المعرضين للخطر وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19092023000208011052ID1107099631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث