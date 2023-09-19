دانا حمدان توجه رسالة لصناع فيلم فوي فوي فوي بعد ترشيحه للأوسكار

دانا حمدان توجه رسالة لصناع فيلم فوي فوي فوي بعد ترشيحه للأوسكار
التاريخ
9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرصت الفنانة دانا حمدان على توجيه رسالة لصناع فيلم "فوي فوي فوي" بعد ترشيحه للأوسكار لتمثيل مصر.
ونشرت دانا حمدان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: مبروك.. فخورين وألف مبروك لكل طاقم عمل الفيلم وان شاء الله نكسب الجائزة.
وأعلنت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، عن ترشيحها فيلم فوي فوي فوي للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.
صدى البلد
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