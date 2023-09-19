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دانا حمدان توجه رسالة لصناع فيلم فوي فوي فوي بعد ترشيحه للأوسكار

9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرصت الفنانة دانا حمدان على توجيه رسالة لصناع فيلم "فوي فوي فوي" بعد ترشيحه للأوسكار لتمثيل مصر.
ونشرت دانا حمدان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: مبروك.. فخورين وألف مبروك لكل طاقم عمل الفيلم وان شاء الله نكسب الجائزة.


وأعلنت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، عن ترشيحها فيلم فوي فوي فوي للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

صدى البلد


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