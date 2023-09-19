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نيوكاسل يخالف قواعد يويفا قبل مواجهة ميلان

9/19/2023 9:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتكب نيوكاسل مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعدما وصل متأخرا إلى إيطاليا قبل مواجهة ميلان.
ويحل نيوكاسل ضيفا على ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن طائرة الفريق الإنجليزي المتجهة لإيطاليا، أقلعت متأخرة أكثر من ساعتين عن موعدها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة 73 من لوائح "يويفا"، تنص على عقد مؤتمر صحفي بين الظهر والساعة 8 مساء في اليوم السابق للمباراة، لكن نيوكاسل كسر تلك القاعدة، بعدما هبطت طائرته في إيطاليا بحلول الساعة الثامنة.
وأوضحت الصحيفة أن اليويفا عادة ما يمنح الاستثناءات، ولكن هذه المرة، لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين نيوكاسل والاتحاد الأوروبي.

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