توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء



وقالت كبيرة محللي الاستثمار الكلي في بلاك روك لورا كوبر، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب أن يبقي أسعار الفائدة في منطقة تقييدية حتى عام 2024، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة.

وأضافت: "على الرغم من ترسخ علامات صعوبة خفض التضخم بقوة، فمن المرجح أن تستقر ضغوط الأسعار فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪".

وتتوقع كوبر أن يثبّت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وتقول كوبر: "إن الفائدة يجب أن تظل في منطقة مُقيدة حتى منتصف عام 2024".