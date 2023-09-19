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من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وفقا للذكاء الاصطناعي؟

9/19/2023 9:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الثلاثاء النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لتبدأ معها التكهنات والتوقعات حول الفريق الذي سيعانق الكأس ذا الأذنين في النهائي.
وقام محللو البيانات، في أشهر مواقع التنبؤات والمراهنات، بتحليل بيانات وقوة الفرق هذا الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد، بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24، والذي سيكون مانشستر سيتي.
الفريق الإنجليزي، هو الأكثر حظا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة تخطت الـ 61%، ويأتي خلفه بايرن ميونخ بنسبة 13.2%، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 10.3%.
يذكر أن مانشستر سيتي حسم لقب البطولة في النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر الإيطالي، في المباراة النهائية بهدف نظيف.

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