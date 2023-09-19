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بأموال مبابي.. باريس يستقر على أولى صفقاته

9/19/2023 9:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه نادي باريس سان جيرمان، أنظاره إلى التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في أوروبا، خلال الصيف المقبل.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن باريس سيوفر 100 مليون يورو، من الاتفاق السري مع كيليان مبابي، للتخلي عن مكافآت الولاء، نظير العودة للمشاركة مع الفريق والرحيل مجانا في صيف 2024.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن إدارة باريس ستخصص 58 مليون يورو من أموال مبابي، لحسم صفقة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.
وأوضحت "التخطيط لضم برناردو، لا يعني استسلام باريس أمام رحيل مبابي بالمجان، حيث يواصل مسئولو سان جيرمان، محاولة إقناع اللاعب الفرنسي بالتوقيع على عقد جديد".
وذكرت الشبكة أن باريس سان جيرمان سبق وحاول التعاقد مع برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن مدربه بيب جوارديولا، هو من رفض رحيل اللاعب.
ولن ينجح بيب جوارديولا في منع اللاعب البرتغالي من الرحيل خلال الصيف المقبل، بسبب وجود شرط جزائي في عقد سيلفا، يسمح له بالرحيل نظير 58 مليون يورو.

ملاعب

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