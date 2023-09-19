Tuesday, 19 September 2023 05:39 GMT

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

9/19/2023 9:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، وتقام 8 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة، أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام رويال أنتريوب البلجيكي، وكذلك حامل اللقب مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي، ويفتتح النادي الأهلي مبارياته أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، بينما يظهر زد لأول مرة في الدوري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 9 - 2023
كأس الإتحاد الأسيوي
مازيا - جزر المالديف x باشوندهارا كينجز - بنجلادش .. 1 ظهرا

أوديشا أف سي - الهند x موهيون بوجان - الهند .. 5 مساء

الكهرباء - العراق x الكويت - الكويت .. 7 مساء

الوحدات - الأردن x أهلي حلب - سوريا .. 9 مساء
الدوري المصري
زد x الاسماعيلي .. 4 عصرا - اون تايم سبورتس
الأهلي x المصري .. 7 مساء - اون تايم سبورتس
دوري أبطال اوروبا
ميلان - إيطاليا x نيوكاسل يونايتد - إنجلترا .. 7:45 مساء - beIN Sports 2

يونج بويز - سويسرا x لايبزيج - ألمانيا .. 7:45 مساء

لاتسيو - إيطاليا x أتلتيكو مدريد - إسبانيا .. 10 مساء

فينورد روتردام - هولندا x سيلتك - إسكوتلندا .. 10 مساء

مانشستر سيتي - إنجلترا x سرفينا زفيزدا - صربيا .. 10 مساء - beIN Sports 3

برشلونة - إسبانيا x رويال أنتويرب - بلجيكا .. 10 مساء - beIN Sports 4

شاختار دونيتسك - أوكرانيا x بورتو - البرتغال .. 10 مساء

باريس سان جيرمان - فرنسا x بوروسيا دورتموند - ألمانيا .. 10 مساء - beIN Sports 1

دوري أبطال آسيا
يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا

كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا

جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا

باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا

أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء

استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء

برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء - beIN Sports AFC

ملاعب

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