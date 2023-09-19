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توصية عاجلة لأنشيلوتي بشأن بيلينجهام

9/19/2023 9:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على توصية عاجلة بشأن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام.
وكان بيلينجهام قد تألق بشدة في بداية الموسم الحالي مع الميرنجي وصار لاعبا رئيسيا في كتيبة أنشيلوتي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن المدربين البدنيين في ريال مدريد نصحوا أنشيلوتي بضرورة منح راحة لبيلينجهام، لأن وضعه بات حساسا للغاية.
ويرى المدربون المسؤولون عن الجزء البدني أن بيلينجهام تحمل عبئا بدنيا كبيرا بسبب العمل المتواصل في أول 5 جولات من الليجا، حيث إنه لم يحصل على راحة سوى لمدة 9 دقائق فقط أمام ألميريا.
ونصح المدربون أنشيلوتي بأن يدرج بيلينجهام في خطة المداورة، حيث من الأفضل أن يبدأ بعض المباريات من مقاعد البدلاء أو يحصل خلالها على راحة كاملة، تجنبا لإصابته بالإجهاد.
وكشفت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي قد يمنح بيلينجهام بعض الراحة أمام يونيون بيرلين، غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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