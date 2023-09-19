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الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

9/19/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالمياً، إلى مستويات قياسية جديدة، حيث أدى الجفاف في الدول المنتجة الكبرى إلى تقليص الإمدادات.


ووفقاً للمؤشرات العالمية الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية، فقد قفزت أسعار زيت الزيتون إلى 8900 دولاراً للطن في أيلول الجاري، بسبب الطقس الجاف في البحر الأبيض المتوسط.


وقالت وزارة الزراعة الأميركية، إن متوسط السعر في آب الماضي كان أعلى بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق، ولم يظهر أي علامة على التراجع.
وتعاني إسبانيا وهي أكبر منتج ومُصدر لزيت الزيتون في العالم، من جفاف شديد منذ أشهر، حيث سجلت إسبانيا ثالث أحر صيف لها، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف أعلى من المعتاد بمقدار 1.3 درجة مئوية، ما سبب في خفض إنتاج زيت الزيتون في الموسم الأخير إلى نحو 610 آلاف طن.


وتُعد كل من اليونان وإيطاليا ثاني وثالث أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، حيث يشكل انتاج الدولتين أكثر من 98% من العالمي، وفقاً للمجلس الدولي للزيتون.

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