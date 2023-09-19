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بيومي فؤاد يستعد لتصوير زبدة سايحة أحدث أعماله السينمائية

9/19/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد الفنان بيومي فؤاد، لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة التي تحمل اسم "زبدة سايحة"، وذلك خلال الأيام المقبلة.
ويشارك بيومي فؤاد أيضا في بطولة فيلم أنا وابن خالتي أمام الفنان سيد رجب، وتدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة بين اثنين من الأقارب.


وتعاقد مؤخرًا ضمن أبطال فيلم كتف قانوني أمام الفنانة هالة صدقي، حيث يظهر كضيف شرف خلال مشهدين.
ويستعد لتصوير فيلم فرقة الموت أمام الفنان أحمد عز، والفنانة منة شلبي، والمقرر انطلاق تصويره في شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث العمل خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات.

صدى البلد


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