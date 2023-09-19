بيومي فؤاد يستعد لتصوير زبدة سايحة أحدث أعماله السينمائية

وتعاقد مؤخرًا ضمن أبطال فيلم كتف قانوني أمام الفنانة هالة صدقي، حيث يظهر كضيف شرف خلال مشهدين. ويستعد لتصوير فيلم فرقة الموت أمام الفنان أحمد عز، والفنانة منة شلبي، والمقرر انطلاق تصويره في شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث العمل خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات.

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