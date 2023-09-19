بيور هارفست للمزارع الذكية: مستقبل الزراعة مع نظام إدارة الطاقة من إيه بي بي (ABB Abilitytm)

الرياض – أصداف نيوز:

تعمل إيه بي بي(ABB) مع بيور هارفست للزارعة الذكية وهي شركة ناشئة رائدة في مجال المزارع الذكية المستدامة في الشرق الأوسط على توفير المعدات والبنية التحتية الرقمية الذكية لإدارة مصادر الطاقة وتوزيعها، فشركة بيور هارفست هي شركة مبتكرة في مجال الزراعة المستدامة، حيث تقوم بزراعة الفواكه والخضروات الطازجة الخالية من المبيدات الحشرية على مدار العام في مناخ المناطق الصعبة.

تتعاون بيور هارفست مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في المملكة العربية السعودية لبناء وتشغيل المزارع التي تتيح إنتاجًا غذائيًا مستدامًا في الخليج العربي. وتقوم بإنشاء البنية التحتية لاستضافة المزارع الذكية التي توفر للمحاصيل ظروف نمو مثالية وخالية من المبيدات الحشرية، وكذلك المستويات المناسبة من الضوء والماء والتهوية وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والمواد المغذية.

يتطلب نموذج الأعمال للتشغيل المستدام لهذه البيئات الخاضعة للرقابة تشغيل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع رؤية كاملة عن بعد لموارد الطاقة والأصول وسلوك النظام الكهربائي.

أنظمة كفاءة الطاقة تعد أمرًا ضروريًا لاستدامة المزرعة الذكية لذلك استخدمت بيور هارفست نظام إدارة الطاقة من إيه بي بي (ABB AbilityTM) لتهيئة البيئة المناخية في البيوت الزجاجية وإتاحة الانتاجية الزراعية بشكل مستمر وفعال من حيث التكلفة. يقوم نظام إيه بي بي لإدارة الطاقة بمراقبة النطاق الكامل لاستهلاك وتوزيع الكهرباء في المزرعة، بما في ذلك التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمضخات، لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة من أجل محصول صحي.

ذكر غيامبيرو فرزيو، رئيس قطاع الطاقة الذكية في شركة إيه بي بي (ABB):“سواء كانت شركة ناشئة أو عملاقة في الصناعة، نظم إدارة الطاقة وتحقيق كفاءة المصادر أصبحت شئ أساسي. إستخدام تكنولوجية إيه بي بي (ABB) للطاقة والبنية التحتية الذكية في مكانها الصحيح يوفر للعملاء رؤية شاملة لاستهلاك الطاقة و تقارير كفاءة مواقع التشغيل لضمان الاستدامة و الاعتمادية و الكفاءة من حيث التكلفة.”

وأضاف أحمد الحسين، المدير التجاري ونائب الرئيس لشركة إيه بي بي (ABB) في السعودية:” مشروع بيور هارفست للمزارع الذكية مشروع فريد يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للزارعة و الاستدامة، يسرنا إختيار إيه بي بي (ABB) كشريك موثوق به لتوفير الحلول الرقمية الذكية لمراقبة و ترشيد الطاقة له”.