بيور هارفست للمزارع الذكية: مستقبل الزراعة مع نظام إدارة الطاقة من إيه بي بي (ABB Abilitytm)

بيور هارفست للمزارع الذكية: مستقبل الزراعة مع نظام إدارة الطاقة من إيه بي بي (ABB Abilitytm)
التاريخ
9/19/2023 9:00:07 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تعمل إيه بي بي(ABB) مع بيور هارفست للزارعة الذكية وهي شركة ناشئة رائدة في مجال المزارع الذكية المستدامة في الشرق الأوسط على توفير المعدات والبنية التحتية الرقمية الذكية لإدارة مصادر الطاقة وتوزيعها، فشركة بيور هارفست هي شركة مبتكرة في مجال الزراعة المستدامة، حيث تقوم بزراعة الفواكه والخضروات الطازجة الخالية من المبيدات الحشرية على مدار العام في مناخ المناطق الصعبة.
تتعاون بيور هارفست مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في المملكة العربية السعودية لبناء وتشغيل المزارع التي تتيح إنتاجًا غذائيًا مستدامًا في الخليج العربي. وتقوم بإنشاء البنية التحتية لاستضافة المزارع الذكية التي توفر للمحاصيل ظروف نمو مثالية وخالية من المبيدات الحشرية، وكذلك المستويات المناسبة من الضوء والماء والتهوية وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والمواد المغذية.
يتطلب نموذج الأعمال للتشغيل المستدام لهذه البيئات الخاضعة للرقابة تشغيل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع رؤية كاملة عن بعد لموارد الطاقة والأصول وسلوك النظام الكهربائي.
أنظمة كفاءة الطاقة تعد أمرًا ضروريًا لاستدامة المزرعة الذكية لذلك استخدمت بيور هارفست نظام إدارة الطاقة من إيه بي بي (ABB AbilityTM) لتهيئة البيئة المناخية في البيوت الزجاجية وإتاحة الانتاجية الزراعية بشكل مستمر وفعال من حيث التكلفة. يقوم نظام إيه بي بي لإدارة الطاقة بمراقبة النطاق الكامل لاستهلاك وتوزيع الكهرباء في المزرعة، بما في ذلك التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمضخات، لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة من أجل محصول صحي.
ذكر غيامبيرو فرزيو، رئيس قطاع الطاقة الذكية في شركة إيه بي بي (ABB):“سواء كانت شركة ناشئة أو عملاقة في الصناعة، نظم إدارة الطاقة وتحقيق كفاءة المصادر أصبحت شئ أساسي. إستخدام تكنولوجية إيه بي بي (ABB) للطاقة والبنية التحتية الذكية في مكانها الصحيح يوفر للعملاء رؤية شاملة لاستهلاك الطاقة و تقارير كفاءة مواقع التشغيل لضمان الاستدامة و الاعتمادية و الكفاءة من حيث التكلفة.”
وأضاف أحمد الحسين، المدير التجاري ونائب الرئيس لشركة إيه بي بي (ABB) في السعودية:” مشروع بيور هارفست للمزارع الذكية مشروع فريد يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للزارعة و الاستدامة، يسرنا إختيار إيه بي بي (ABB) كشريك موثوق به لتوفير الحلول الرقمية الذكية لمراقبة و ترشيد الطاقة له”.
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