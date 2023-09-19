Tuesday, 19 September 2023 03:49 GMT

إدارية النواب توصي بدعم التحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الأردن

9/19/2023 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة الإدارية النيابية بضرورة دعم توجهات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للتحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الدولة الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي وربطه بجدول زمني لأرشفة الوثائق الوطنية ورقمنتها.
وأكدت، خلال لقاء عقدته اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، أهمية عمل برنامج تدريبي عالي المستوى لتصنيف الوثائق الرسمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال رئيس "الإدارية النيابية"، المهندس يزن الشديفات، إننا بحاجة ماسة لحماية الوثائق الوطنية وأرشفتها، لما تحمله من تاريخ للمؤسسات الأردنية القديمة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوثائق التاريخية والرسمية في المملكة من خلال إيجاد مستودعات نموذجية، تراعي خصوصيتها وأهميتها بشكل يحفظها من العوامل الجوية والظروف الاستثنائية.

من جهتهم، طالب النواب: عبدالله عواد، إمغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، محمد العكور، بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية، خاصة في مناطق الأطراف.

MENAFN19092023000208011052ID1107099156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث