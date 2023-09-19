الخصاونة يستقبل وزير الدفاع القبرصي
التاريخ
9/19/2023 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، وزير الدِّفاع القبرصي ميخاليس جور جالاس.
وأكد الخصاونة وجالاس، عُمق علاقات الصَّداقة بين البلدين، والحرص على تعزيز التَّعاون المشترك في المجالات كافَّة.
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