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الخصاونة يستقبل وزير الدفاع القبرصي

9/19/2023 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، وزير الدِّفاع القبرصي ميخاليس جور جالاس.
وأكد الخصاونة وجالاس، عُمق علاقات الصَّداقة بين البلدين، والحرص على تعزيز التَّعاون المشترك في المجالات كافَّة.

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