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باتروشيف: بوتين سيعقد مع شي محادثات مفصلة في بكين

9/19/2023 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.


وأضاف باتروشيف، خلال المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "بانتظار مفاوضات ثنائية مفصلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر المقبل، في إطار حضور الرئيس الروسي المنتدى الدولي لحزام واحد، طريق واحد".
وأشار باتروشيف إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين تقوم على مبادئ الاحترام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدعم المتبادل على الساحة الدولية، "وغير خاضعة للظروف الخارجية".


وأكد يي خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين حيث يزور موسكو لغاية 21 سبتمبر لإجراء محادثات أمنية، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

RT

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