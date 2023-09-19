اندلاع مواجهة عسكرية بين أذربيجان وأرمينيا



وقالت إنها فتحت ممرات لإجلاء المدنيين من إقليم كاراباخ، مشيرة إلى أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف القوات الأرمنية في المنطقة المتنازع عليها.



بدورها، أكدت خارجية أذربيجان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في كاراباخ هو طرد مسلحي أرمينيا.

في المقابل، قالت السلطات الموالية لأرمينيا في كاراباخ إن العاصمة ومدنا أخرى تتعرض لإطلاق نار كثيف من باكو.



وطالبت أرمينيا مجلس الأمن الدولي وروسيا بوقف تحركات أذربيجان العسكرية في كاراباخ.

وأتت هذه التطورات، بعدما أعلنت أذربيجان في وقت سابق أن 4 شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في كاراباخ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال.

