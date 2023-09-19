الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
التاريخ
9/19/2023 8:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على اللقاء الذي جرى أمس الاثنين لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم.
وقالت اليوم الثلاثاء:“جزيل الشكر للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي على اللقاء بالأمس لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم. في الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون للاحتجاز والترحيل وتشويه صورتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، يزداد عمل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية”.
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