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الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

9/19/2023 8:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على اللقاء الذي جرى أمس الاثنين لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم.
وقالت اليوم الثلاثاء:“جزيل الشكر للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي على اللقاء بالأمس لمناقشة وضع أزمة اللاجئين حول العالم. في الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون للاحتجاز والترحيل وتشويه صورتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، يزداد عمل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهمية”.

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