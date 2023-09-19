الفيصلي يفتتح مشواره الآسيوي بخسارة من ناساف - صور

الفيصلي يفتتح مشواره الآسيوي بخسارة من ناساف - صور
التاريخ
9/19/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعرض نادي الفيصلي لخسارة بتوقيت قاتل، 1-0، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
وأحرز هدف الفوز الثمين لناساف لاعبه عبدالرحمتوف في الدقيقة "90+7"، ليمنح فريقه أول 3 نقاط، فيما بقى الفيصلي بلا نقاط.
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