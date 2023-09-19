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الفيصلي يفتتح مشواره الآسيوي بخسارة من ناساف - صور

9/19/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض نادي الفيصلي لخسارة بتوقيت قاتل، 1-0، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
وأحرز هدف الفوز الثمين لناساف لاعبه عبدالرحمتوف في الدقيقة "90+7"، ليمنح فريقه أول 3 نقاط، فيما بقى الفيصلي بلا نقاط.













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