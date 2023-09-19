الهلال السعودي ينجو من هزيمة مدوية على أرضه وسط غياب لـ بصمة نيمار

الهلال السعودي ينجو من هزيمة مدوية على أرضه وسط غياب لـ بصمة نيمار
التاريخ
9/19/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نجا الهلال السعودي من هزيمة مدوية في عقر داره أمام نافباخور الأوزبكي وانتزع التعادل 1-1 في مباراة جمعت الفريقين الاثنين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وافتتح توما تاباتادزي التسجيل لنافباخور في الدقيقة 52، وحافظ الفريق الأوزبكي على تقدمه أمام الهلال المدجج بنجوم عالميين في مقدمتهم البرازيلي نيمار، حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حيث نجح علي البليهي من إدراك هدف التعادل للفريق السعودي.
وكانت هذه المباراة الأولى التي يخوصها نيمار كأساسي منذ انضمامه للهلال، لكنه لم يترك بصمته على اللقاء.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب فريق ناساجي مازانداران الإيراني على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 ليعتلي الصدارة بثلاث نقاط.
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