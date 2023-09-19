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الهلال السعودي ينجو من هزيمة مدوية على أرضه وسط غياب لـ بصمة نيمار

9/19/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجا الهلال السعودي من هزيمة مدوية في عقر داره أمام نافباخور الأوزبكي وانتزع التعادل 1-1 في مباراة جمعت الفريقين الاثنين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وافتتح توما تاباتادزي التسجيل لنافباخور في الدقيقة 52، وحافظ الفريق الأوزبكي على تقدمه أمام الهلال المدجج بنجوم عالميين في مقدمتهم البرازيلي نيمار، حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حيث نجح علي البليهي من إدراك هدف التعادل للفريق السعودي.

وكانت هذه المباراة الأولى التي يخوصها نيمار كأساسي منذ انضمامه للهلال، لكنه لم يترك بصمته على اللقاء.


وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب فريق ناساجي مازانداران الإيراني على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 ليعتلي الصدارة بثلاث نقاط.

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