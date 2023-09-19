الهلال السعودي ينجو من هزيمة مدوية على أرضه وسط غياب لـ بصمة نيمار

وكانت هذه المباراة الأولى التي يخوصها نيمار كأساسي منذ انضمامه للهلال، لكنه لم يترك بصمته على اللقاء.



وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب فريق ناساجي مازانداران الإيراني على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 ليعتلي الصدارة بثلاث نقاط.

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