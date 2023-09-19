انقطاع الانترنت عن العالم 11 اكتوبر المقبل .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟

الفيديو المتداول قديم، مجتزأ بشكل مضلل من حلقة من برنامج سعودي بعنوان (معالي المواطن) تم نشرها عام 2018، ذاع مقدم البرنامج (علي العلياني) في بدايتها خبراً كان متداولًا آنذاك على أنه نقلًا عن خبراء تقنيون أوضحوا "ان الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت ستغير ما يعرف بمنطقة الجذر حسب صحيفة mirror البريطانية"، تم اجتزاء هذا المقطع ونشره مؤخراً بشكل مضلل على أنه حديث.

وعند إكمال مشاهدة الحلقة استضاف المقدم حينها المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، للاستفسار عن صحة الخبر

وأوضح المتحدث أن الخبر المتداول غير دقيق وليس بحجم الأثر الذي أشيع، موضحًا أن الإنترنت مقبل ولأول مرة على تغيير مفاتيح ما اسماه "تشفير خوادم الإنترنت الرئيسية" المعنية بأسماء النطاقات، تحديدًا المفتاح الخاص بالامتداد الآمن الخاص باعطاء الموثوقية بالمعلومات، على حد قوله.

أي أن الخبر ليس كما اشيع على أنه قطع خدمة الإنترنت بشكل نهائي في كافة انحاء العالم، بل هو مجرد إجراء تم اتخاذه عام 2018، على خدمة الإنترنت من قبل شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة والتي تعرف باسم (آيكان) المختصة فى توزيع وإدارة عناوين IP وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم.



كما ولا بد من الإشارة إلى أنه لا وجود لأي إعلان عن قطع خدمة الإنترنت في كافة انحاء العالم مؤخراً ولغاية الآن ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة ذلك.









المصدر : موقع التقنية من اجل السلام