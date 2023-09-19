انقطاع الانترنت عن العالم 11 اكتوبر المقبل .. ما حقيقة الفيديو المتداول ؟
التاريخ
9/19/2023 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بالنص الآتي: "سيتم قطع الانترنت في كافة انحاء العالم يوم 2023/10/11 وبشكل نهائي".
الفيديو المتداول قديم، مجتزأ بشكل مضلل من حلقة من برنامج سعودي بعنوان (معالي المواطن) تم نشرها عام 2018، ذاع مقدم البرنامج (علي العلياني) في بدايتها خبراً كان متداولًا آنذاك على أنه نقلًا عن خبراء تقنيون أوضحوا "ان الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت ستغير ما يعرف بمنطقة الجذر حسب صحيفة mirror البريطانية"، تم اجتزاء هذا المقطع ونشره مؤخراً بشكل مضلل على أنه حديث.
وعند إكمال مشاهدة الحلقة استضاف المقدم حينها المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، للاستفسار عن صحة الخبر
وأوضح المتحدث أن الخبر المتداول غير دقيق وليس بحجم الأثر الذي أشيع، موضحًا أن الإنترنت مقبل ولأول مرة على تغيير مفاتيح ما اسماه "تشفير خوادم الإنترنت الرئيسية" المعنية بأسماء النطاقات، تحديدًا المفتاح الخاص بالامتداد الآمن الخاص باعطاء الموثوقية بالمعلومات، على حد قوله.
أي أن الخبر ليس كما اشيع على أنه قطع خدمة الإنترنت بشكل نهائي في كافة انحاء العالم، بل هو مجرد إجراء تم اتخاذه عام 2018، على خدمة الإنترنت من قبل شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة والتي تعرف باسم (آيكان) المختصة فى توزيع وإدارة عناوين IP وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم.
كما ولا بد من الإشارة إلى أنه لا وجود لأي إعلان عن قطع خدمة الإنترنت في كافة انحاء العالم مؤخراً ولغاية الآن ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة ذلك.
المصدر : موقع التقنية من اجل السلام
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