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الطاقة: استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن بمراحلها النهائية

9/19/2023 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن في مراحلها النهائية، والتي ستعمل على تمكين المستثمرين من إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيع استخداماته.
وأضافت العزام، خلال كلمة لها في افتتاح فعاليات "المؤتمر العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" برعاية الأميرة سناء عاصم، أن وزارة الطاقة تعمل انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي على تنفيذ حزمة من المشاريع التي تجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء من خلال الطاقة المتجددة أو بالهيدروجين.
وأكدت أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات التي تعمل ضمن استراتيجيات وطنية طويلة المدى، حيث تركز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) على تحقيق أمن التزود بالطاقة.
وبينت العزام أن الاستراتيجية تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مشيرة إلى أن 2.6 جيجاواط تأتي من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، لتصل مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 27% خلال العام 2022.

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