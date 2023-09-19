وزير الدفاع الروسي يزور طهران اليوم



وفي أغسطس الماضي، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير.



وفي وقت سابق أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.



وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زعم أن زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي تؤدي إلى "عواقب سلبية" على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على "من يسهل التعاون العسكري" بين روسيا وإيران.



يذكر أن موسكو نفت مرارا مزاعم استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن لدى روسيا مختلف أنواع المسيرات بما فيها الأفضل عالميا.

RT