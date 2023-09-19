الشارقة يتعادل مع السد في بداية المشوار



يتصدر ناساف المجموعة الثانية بعد فوزه 1-0 على مضيفه الفيصلي الأردني بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد شوط أول متواضع بدا السد قريباً من افتتاح التسجيل، بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 55.

ووصلت الكرة إلى بونجاح لكن الدفاع أبعدها لتصل إلى غونزالو بلاتا الذي سقط بعد تدخل من عبد العزيز الكعبي.

وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة ركلة الجزاء، وعدم وجود تسلل على بونجاح، لكن المهاجم الجزائري سدد الكرة في القائم إلى خارج الملعب ليهدر فرصة افتتاح التسجيل للسد.

وكاد السد أن يدفع الثمن عندما انطلق الشارقة في هجمة مرتدة وصلت إلى البرازيلي كايو الذي حولها إلى ميراليم بيانيتش، لكن اللاعب البوسني أطاح بها فوق المرمى في الدقيقة 70.

وأهدر بونجاح فرصة أخرى للسد من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من بيدرو قبل ثماني دقائق من النهاية.

وسيكون السد في مهمة صعبة أمام مضيفه ناساف في 2 أكتوبر (تشرين الثاني)، بينما يعود الشارقة لاستضافة الفيصلي.

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