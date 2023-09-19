الركراكي يستقطب نجم مدريد إلى أسود الأطلس

الركراكي يستقطب نجم مدريد إلى أسود الأطلس
التاريخ
9/19/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كالتشيو نيوز الإيطالية أن المدرب وليد الركراكي يعمل بكل قوة على استقطاب اللاعب إبراهيم دياز للعب باسم منتخب المغرب.
قالت الصحيفة إن المدرب المغربي كان حاضراً في ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد.
وأضافت: "الركراكي يرغب في إقناع إبراهيم دياز، العائد إلى ريال مدريد عقب لعبه الموسم الماضي معاراً إلى ميلان الإيطالي، بتمثيل رابع العالم خاصة وأن اللاعب من أصول مغربية".
وواصلت: "مدرب "أسود الأطلس" متمسك بضم دياز لقائمة المغرب المشاركة في النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا، بينما يضع دياز تمثيل منتخب إسبانيا بين أولوياته، لكن الضغط أصبح أكبر من جانب المغرب ما قد يغير قراره".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN19092023000208011052ID1107099143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.