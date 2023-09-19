تناولها صباحاً.. 4 حبوب لإنقاص الوزن

فالحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خياراً ممتازاً لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن.

هناك أربع حبوب صباحية يمكن أن تساعد في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، كما يلي:

1. الشوفان: يعد الشوفان من العناصر الغذائية المهمة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن. فهو مليء بالألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا جلوكان، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تساعد الألياف أيضاً في تثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

2. الكينوا: يُشار إلى الكينوا غالباً باسم "الحبوب الفائقة" نظراً لمحتواها الغذائي المثير للإعجاب. إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ما يجعله مصدراً كاملاً للبروتين. كما تحتوي حبوب الكينوا أيضاً على نسبة عالية من الألياف ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الشهية.

3. الأرز البني: يُصنف الأرز البني كواحد من الحبوب الكاملة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، إذ إنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن بينما يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بنظيره من الأرز الأبيض.

4. الحنطة السوداء: على الرغم من اسمها، فإن الحنطة السوداء، أو النَّضَم المعروف، ليست نوعاً من أنواع القمح أو الحبوب. إنها بذرة خالية من الغلوتين وغنية بالمواد المغذية. تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، ما يجعلها خياراً ممتازاً للتحكم في الوزن.